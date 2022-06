Tips voor Loft Decoraties: Het Pakhuis

De loft of zolder is een fel begeerde ruimte. Bohemiens, kunstenaars en yuppies willen niets liever dan hun intrek nemen in deze vaak stijlvolle ruimtes. In de jaren '60 werd de loft een gewilde leefruimte, omdat ze relatief goedkoop waren en veel bewegingsvrijheid boden. Vaak waren het de vrije geesten die hun intrek namen in lofts, die vaak gekraakt en dus illegaal bewoond werden. In dit tijd stonden ze vol met prullaria van kunstenaars, maar tegenwoordig heeft de loft een design karakter gekregen. Alles veranderd zullen we maar zeggen. In dit artikel hebben we een aantal mooie lofts voor je op een rijtje gezet, waaruit een pakhuisachtige ambiance spreekt. Kijk gewoon even met ons mee en laat je inspireren.