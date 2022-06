Het Voor & Na project voor vandaag is een van de meer spectaculaire projecten uit onze database: de verbouwing van een spectaculaire vakantiewoning in Lissabon. De architect Nuno Ladeiro heeft hier een oude landelijke verandawoning op het platteland van Portugal omgetoverd tot een luxueuze en moderne vakantiewoning dat barst van de Zuidelijke sfeer. Lees verder en baad in het overdadige en vooral ook zonnige resultaat…