Smullen bij Gourmet Burger Kitchen

Hamburgers zijn erg populair, we mogen wel haast spreken van een voedseltrend, want ze hebben de afgelopen jaren de wereld veroverd. Het aantal trendy hamburgertenten is in de grote steden verbazingwekkend snel toegenomen. Het restaurant met de gele M kenden we natuurlijk al wel in het straatbeeld van de metropolen, maar de ambachtelijke burgers waren schaars. Het is een van de wonderen van de Amerikaanse gastronomische cultuur, die over de hele wereld wordt gewaardeerd. Het lijkt erop dat chef-koks er ook mee aan de haal gaan, waardoor overal ter wereld bijzondere creaties ontstaan waarin de hamburger een hoofdrol speelt. De hamburger wordt dus een exellent stukje voedsel, dat mogen we zo langzamerhand wel stellen. Maar wees gewaarschuwd, dit artikel kan je eetlust opstoken en je zeer hongerig maken! We willen je graag de onlangs gerenoveerde zaak Gourmet Burger Kitchen (GBK) laten zien. Deze zaak is gelegen in Earls Court, op de hoek van Earls Court Road. Het restaurant was voor de renovatie al populair, maar nu de facelift plaats gevonden heeft, zijn de mensen helemaal niet meer te houden, en komen ze in grote getale op de GBK af. De gevel is nieuw en het interieur is extra aantrekkelijk gemaakt. Laten we snel gaan kijken wat het eindresultaat is!