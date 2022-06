10 adembenemende overdekte terrassen

Dit is ideaal voor mensen die graag vaak buiten eten; een buitenkeuken! Zoals je ziet is deze keuken uitgerust met alle moderne gemakken. Je kunt hier koken terwijl jouw vrienden en familie gezellig in de tuin zitten of aan de eettafel hebben plaatsgenomen.

Let ook op het materiaalgebruik; het duurzame materiaal hout overheerst en zorgt voor een warme sfeer. Hout is dan ook ideaal voor een overkapping over jouw terras.