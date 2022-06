Oosterse stijl in je huis: mooi en exotisch

De oosterse interieurs hebben ons sinds jaar en dag gefascineerd, tijdens de vele jaren van handel en zakelijke contacten tussen oost en west is deze stijl onze designcultuur binnen geslopen en heeft zich erin gevestigd. Voor de contacten was er nog maar weinig bekend van het Oosten. We dachten toen ook nog heel sterk in ´wij´ en ´zij´, waarbij ´wij´ vaak als beter gezien werden dan ´zij´. In onze postmoderne tijd is deze denkwijze grondig ontleed en hol bevonden. Hoewel dit laatste het geval is, zien we de begrippen toch nog vaak voorbij komen in de wereld van het design, gewoon om een label te kunnen plakken, maar de diskwalificatie van de oosterse cultuur laten we natuurlijk niet voortbestaan! Oosterse stijlen zijn erg populair en super mooi.

Omdat ze echt een unieke kwaliteit hebben, willen wij graag een aantal mooie voorbeelden aan je laten zien. Deze voorbeelden zijn super exotisch en geven je interieur net dat extra beetje pit! Kijk met ons mee.