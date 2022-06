Pimp de tuin zonder een vermogen uit te geven!

De tuin is een belangrijke plek. Het is een plek waar je tot rust komt. Waar je heerlijk van al het groen kunt genieten, waar je 's avonds met een kop thee op de bank over uitkijkt of waar je in de zomer met vrienden van geniet.

Je kunt met een tuin alle kanten op; een terras, een barbecue, een zwembad, een vijver, een tuinhuis, een jacuzzi. Noem het maar op, en je kunt er in jouw tuin van genieten. Omdat wij weten hoe lastig het vaak kan zijn om een droomtuin aan te leggen, helpen wij jou een handje. Bekijk de volgende tuinen en laat je inspireren!