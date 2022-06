5 leuke ideeën voor de tuin!

Nu het alweer een tijdje herfst is en de winter niet zo gek lang meer op zich laat wachten, is het tijd om de tuin aan te pakken. Het klinkt misschien niet enorm aantrekkelijk om in deze koudere periode in de tuin aan de slag te gaan, maar het is wel dé manier om in de lente van een mooie tuin te kunnen genieten. In dit Ideabook hebben we vijf mooie tuinen voor je op een rijtje gezet.

Lees snel verder om inspiratie op te doen, en ga aan de slag. Dan kun je volgend voorjaar optimaal van je tuin genieten!