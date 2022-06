In Duitsland, in de deelstaat Baden-Württemberg, staat deze prachtige eengezinswoning dat het onderwerp is van de homify 360° van vandaag. Reilingen, het plaatsje waar het hier om draait, huist vele traditionele Duitse woningen met zwart-wit vakwerk en gekleurd stucwerk – maar dit exemplaar heeft iets nieuws aan de landelijke omgeving bijgedragen: een fris en modern design, van de hand van Architectenbureau Lenz13.