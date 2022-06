Wit en modern appartement: net een sprookje!

Lang of kort genieten kan heel goed in deze badkamer. De stijl is lekker luxe en past goed bij het temperament van de bewoners. Op vrijdagavond even lekker in bad liggen is heerlijk, een prosecco erbij dringen is goddelijk. Let eens op die spiegel, is het geen excentriek ding? De wastafel eronder past er mooi bij door zijn ingetogenheid. Erg populair tegenwoordig zijn de grote plavuizen, deze zorgen voor de nodige visuele rust.