Maak deze 10 fouten niet bij het schilderen van je muren!

Ben je in het bezit van een indoors zwembad en wil je graag de muren ervan (her)schilderen? Dan moet je met verschillende elementen rekeningen houden, zeker omdat je te maken krijgt met water en de damp die daaruit ontstaat. Eerst moet je ervoor zorgen dat elk oppervlak (of het nu de muren zijn, het plafond of een ander oppervlak is dat je wilt schilderen) van het zwembad grondig afgekuisd en gezandstraald is. Omwille van het water kunnen vuil of chloorresten op de muur terechtgekomen zijn en die moet je er dus even vanaf verwijderen voordat je aan het schilderen begint. Het is ook belangrijk om de oude muurverf van de muur te verwijderen. Eens je het oppervlak gezandstraald hebt, was daarna de muren af met een zoutzuur (1 deel water tot 1 deel zoutzuur) zodat alle poreuze gaten verwijderd worden. Vergeet daarbij niet een beschermend pak te dragen zodat je geen gevaarlijke stoffen over je lichaam krijgt. Laat het mengsel ten minste 10 minuten zitten en spoel het af. Daarna kun je aan de slag met je verfborstel! Je kiest het beste voor ofwel gechloreerde rubber basis verf, epoxy verf of acrylverf.