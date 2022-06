Voor en Na: van lelijk eendje naar prachtige zwaan!

We zien een oud bakstenen huisje. Op zich is er niet zoveel mis mee, maar als je weet wat het wordt dan valt het toch zeker onder de categorie lelijk eendje. Want het is klein (je zou eerder verwachten dat dit een vakantiewoning is in plaats van een normaal woonhuis) en het is wat gedateerd. Het kan gelukkig heel anders en we vergeten dan ook snel wat het is geweest en gaan door naar de nieuwe situatie.