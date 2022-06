Tuininspiratie: Prachtige vijver-ideeën

Het voorjaar zit er weer aan te komen en wat is er dan mooier om achter je huis in de tuin te genieten van je eigen vertrouwde vijver. De tempel heeft iets oosters, alsof we een bezoek brengen aan een tempel of heiligdom in Azië, met name die je in Japan vindt. Het is een geweldig plek om een tijd in door te brengen. Het centrale punt in de tuin is natuurlijk de vijver. Als in een echte Japanse tuin, is deze weelderige vijver voorzien van een brug en Japanse planten, waardoor er niets anders dan een ontspannen gevoel ontstaat. Deze planten soorten gedijen ook in Europa. Natuurlijk mag de kersenbloessem niet ontbreken, ze zijn even idyllisch als robuust en komen in de lente vol roze pracht en praal tot leven.