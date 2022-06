Dutch Design | Bijzondere Bureaus

Thuis werken is iets wat de meesten van ons wel doen – niet alleen als je zelfstandig ondernemer bent maar ook als scholier, student, als je je administratie moet doen, iets wilt knutselen, een kaart schrijven of wat dan ook. Een plekje om dit soort klusjes aan te doen is altijd handig in huis, en de keukentafel is maar zelden een praktische mogelijkheid. Een eigen bureau in huis is dan ook een must – ook als het gaat om design. Onze experts laten je namelijk zien hoe een bureau een belangrijke en prachtige plaats kan innemen in je interieur in de vorm van deze bijzondere bureaus. Doe wat Dutch Design inspiratie op en werk met plezier en in stijl vanuit huis!