Een Moderne Slaapkamer: Een Gezonde Nachtrust

Je hebt bedlampjes en je hebt bedlampjes van Studio Allossa. Dit exemplaar is erg bijzonder. Je waant je welhaast in een oude fabriekshal. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want als je naar deze industriële lichtbron kijkt, dan ontkom je niet aan die associaties. De gloeilamp bevindt zich in het midden van de stalen structuur, een eenvoudig draadje loopt naar het nostalgisch ogende schakelaartje. De ruimte op de foto is nogal ruw en industrieel, maar de lamp hoeft natuurlijk niet per se in dit soort ruimtes te staan. Je moet er eerlijk gezegd niet aan denken om in zo'n ruimte te moeten slapen. De ruimte dient natuurlijk ter inspiratie, de ontwerper zet het gewoon even lekker dik aan om zijn artistieke statement te maken! De lamp past prima in een huiselijke industriële ruimte, waarin een bijzondere vormgeving de toon zet. Deze lamp hoort daar dus helemaal bij!