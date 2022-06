Versleten woning kreeg een gloednieuwe look

Frivool design heeft ook z’n plaats in het huis. Hier in de slaapkamer zien we een wand met een zwierige look. Echt kunstig en leuk dit design! We weten zeker dat zo’n motief het ook goed doet op een kinderkamer. Om een mooie eenheid te creëren in de woning is er gekozen om ook op de bovenste verdieping een houten vloer neer te leggen. Deze biedt de visueel warme basis aan het interieur van deze kamer. Het ziet er fantastisch uit! Ook de kleur groen is een thema dat we in de woning vaker tegenkomen.