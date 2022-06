Extravagante woning met zwembad!

Wie wil er nu niet een woning met een zwembad in de tuin? Wat een plezier kun je daarmee hebben! De kinderen zijn er meestal als eerste bij in de middag, terwijl de ouderen vaak nog tot laat in het water te vinden zijn. Want een zwembad is natuurlijk ontzettend romantisch!

Maar vandaag gaat het over meer dan alleen het zwembad, we laten je namelijk ook de woning zien die erbij hoort, of eigenlijk andersom. Waar het om gaat is dat dit huis ongelooflijk mooi en zeer inspirerend is. Kijk dus snel met ons mee!