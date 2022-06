Minimalistische Keukens: Rust en Reinheid

De ruimte is helder, strak, spatzuiver en helemaal hip. We vinden in deze keuken de rust en reinheid die we zoeken in een vertrek als dit. Het werkblad is glad en overzichtelijk waardoor vuil geen kans krijgt. De eenvoudige vorm heeft een meditatieve werking, zodat het koken in deze keuken elke dag een ontspannende activiteit wordt. Op deze foto hebben we een goede blik op het interieur. We zien op de voorgrond het keukenblad en daarachter het eetgedeelte, dat in dezelfde stijl is uitgevoerd. Let ook op de schaal met de zwarte decoraties erin. Dit interieur heeft een sterke monochrome kwaliteit, ondanks de zwarte en witte elementen, waardoor expressieve felle objecten, zoals bijvoorbeeld rode rozen, een extra krachtige visuele uitwerking zullen hebben.