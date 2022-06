12 praktische ideeën die passen bij elke keuken

Sinds jaar en dag is het keukeneiland een geliefde aanwezigheid in de moderne keuken. Ook in deze landelijke keuken vinden we het eiland terug. Het is een praktische toevoeging aan de culinaire ruimte vanwege de werkruimte die het eiland biedt. Tevens is de opbergruimte in de kasten onder het werkblad erg handig. Ziet het er gezellig uit of niet? Kijk samen met een expert naar de bouwtekeningen van je nieuwe huis!