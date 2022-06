Laat je inspireren door deze 6 prachtige inbouwkeukens!

In een inbouwkeuken vormen alle keukenapparaten een geheel met de keuken. Dit in tegenstelling tot een modulaire keuken waarin alle elementen los staan en makkelijk te verplaatsen zijn. Het voordeel van een inbouwkeuken is dat de keuken makkelijk schoon te houden is en er strak uit ziet. Alle apparatuur is immers weggewerkt in de kasten.

De meest voorkomende ontwerpen zijn geplaatst tegen een muur en vormen een blok van kasten met alle gebruikelijke elementen van een keuken. In dit boek laten we 6 fantastische ideeën die je kunnen inspireren. Laten we gaan kijken!