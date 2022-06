De ongelooflijke transformatie van een appartement!

Ook hier in de douche is er het nodige veranderd. De oude ruimte was muf en donker, dat kon echt niet meer. In deze tijd denken we bij de bouw van onze woning er veel beter aan dat er voldoende daglicht en frisse lucht in huis aanwezig is. Dus werd ook hier in de douche het breekijzer in de muur gezet. In deze douche is het pas echt lekker wakker worden! Ook in de avond geniet je hier volop. Het raam kan open om te luchten. Ook kun je zo luisteren naar de geluiden van de stad.