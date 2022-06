Stads- en landschapsontwerp: Het werk van Buro Topia

Voor de jeugd is het belangrijk dat zij in de stedelijke omgeving voldoende uitdaging vindt. Een plein met diverse faciliteiten, zoals een skatebaan of ander speeltoestellen is een belangrijke inverstering in de wijk en stad. Zo hou je als het ware de jeugd op een goede manier bezig. Stads- en landschapsontwerpen zijn dus een belangrijke factor voor het welzijn in een stad. Jeugd houdt ervan om samen te komen met leeftijdsgenoten, daarom is het belangrijk dat dit in de wijk mogelijk is, waardoor tevens de sociale controle optimaal is.