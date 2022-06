Bart van Didden: Nederlands Design

De Nederlandse ontwerper Bart van Didden heeft een bijzondere kijk op decoratie-ontwerp. Voor zijn afstuderen realiseerde hij een collectie, waarbij hij zich liet inspireren door de Japanse wabi sabi geachte, dat is denkwijze die er vanuit gaat dat objecten imperfect zijn, en dat in die imperfectie schoonheid schuilt. Van Didden neemt alledaagse objecten en plaatst ze in de context van wabi sabi. Binnen de wabi sabi-denkwijze is asymmetrie een belangrijk aspect. De tijdelijkheid van dingen wordt ook in dit denken benadrukt. Van Didden zoekt in zijn design naar de overeenkomst tussen poëzie en decoratieobjecten. Hij is een dichter in porselein! Laten we eens naar zijn ontwerpen kijken.