Een nieuwe cottage van 150 vierkante meter met plattegrond

Een enkele keer komt er bij homify een ‘papieren’ project binnen. Een schitterend plan van een architect of een andere ontwerper voor een nog te bouwen huis. Maar vaak is het digitaal al tot in de puntjes uitgewerkt en krijg je een schitterend beeld van het toekomstige project. In dit geval is dat ook zo. De Poolse experts van Archon hebben een prachtige nieuwe cottage ontworpen. Oud in nieuw jasje of nieuw in een oud jasje: het is maar net hoe je het bekijkt. Je kunt je er in ieder geval door laten inspireren en kunt in gedachten ook met je eigen inrichting aan de slag gaan.