Een Huis voor een Architect in Londen

Heb je altijd al eens willen zien hoe een architect woont? Je neemt al snel aan dat hij of zij in een woning woont, waarin de laatste trends verwezenlijkt zijn: stijlvolle meubels, bijzondere indeling van de ruimte en ga zo maar door. De architect Ben Kilburn gunt ons een kijkje in zijn huis, zodat we een idee kunnen krijgen van de realiteit. Kilburn en zijn vrouw Jane zijn zowel de opdrachtgever als de architect van de renovatie en de herinrichting van een semi-vrijstaand Victoriaans huis. Ze hebben er nieuw leven in weten te blazen! Bij homify hebben we een voorliefde voor getransformeerde oude huizen! Het verbeteren van ruimtes is een geweldige manier om duurzaam met de bestaande architectuur om te gaan, en het moedigt ons aan om kritisch na te denken over de potentie van een bestaande ruimte. Vandaag hebben we het plezier om je mee te kunnen nemen op een rondleiding door dit prachtig lichte en eclectisch huis, dat geïnjecteerd lijkt te zijn met persoonlijkheid en karakter. Kijk met ons mee!