Minimalistisch Design voor Thuis

Neutrale tinten voeren de boventoon in elke minimale ruimte. Deze badkamer is daarop geen uitzondering. Een visueel rustige ruimte is essentieel voor een goede voorbereiding op de nieuwe dag. De grote ramen en de spiegels geven de kamer een grote mate van ruimtelijkheid en zorgen ervoor dat er genoeg daglicht in de ruimte aanwezig is. Er is zelfs een open haard in deze badkamer aanwezig, waardoor men zich kan afvragen of deze ruimte niet eerst de functie van een woonkamer had. Hoe dan ook, het is geweldig om in de winter die open haard eens lekker op te stoken. Stel je voor hoe heerlijk je dan in bad ligt!