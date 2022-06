Ben je opzoek naar een beetje 50's of 60's flair in je woning? Dan zit je met dit interieur in de naoorlogse stijl helemaal goed. Het allure van de naoorlogse luxe stijl heeft opnieuw het levenslicht gezien, deze komt ook terug in dit interieur, maar er zit toch ook een beetje van de nieuwe tijd in deze kamer, zoals de banken die prachtig afsteken bij het donkere hout aan de want. De vintage tafel contrasteert op zijn beurt mooi met de moderne banken en het felle geel van het kussen. Deze kamer vraag gewoon om een beetje durf, maar met wat creatieve vrijheid creëer je zo een schitterend interieur. Let maar op het moderne werk aan de muur, dat past prima bij het 50's houtpaneel.

In deze donkere kamer is het lichtgrijze pluche tapijt een perfecte aanvulling op de donkere elementen in het interieur en waarborgt de authentieke en modieuze sfeer in het vertrek. De houten wandpanelen geven veel charme aan een woon- of studiekamer, maar zijn niet ongewenst zwaar op de hand. Kussens zijn een goede manier om een interieur licht en luchtig te maken. Leg er een paar op de bank en je hebt je perfecte woonkamer!