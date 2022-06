14 goede én slechte tuininvesteringen

We praten veel over hoe je je klein tuin het beste kunt indelen, wat mooie planten zijn en wat het effect is van verschillende soorten materialen. Maar hoe zit het met de dingen die je juist moet vermijden?

Wij hebben een aantal adviezen voor je verzameld van onze tuinspecialisten. Zij weten als geen ander wat slechte en goede investeringen zijn voor je tuin. Kijk dus voordat je met je tuin aan de slag gaat eerst even in dit Ideabook.