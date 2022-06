Top 5 van de week: landelijk wonen

De top 5 van de week staat weer klaar. Deze week wordt duidelijk hoe goed landelijk wonen in de smaak valt. We hebben het zowel over landelijk wonen in de letterlijke zin: wonen in een rustige, landelijke omgeving, als in de figuurlijke zin: wonen in een huis dat in een landelijke stijl is ingericht.

Niet alleen het begrip 'landelijk wonen' kan heel breed opgevat worden, ook de stijl zelf is erg divers. Een landelijke inrichting kan een klassieke insteek hebben, terwijl anderen weer gaan voor een modern landelijk interieur. Hoe landelijk in het huis wordt ingevuld ligt dus helemaal aan jezelf! In dit overzicht bespreken we kort een aantal variaties op landelijk wonen.