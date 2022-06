Het hergebruik van Kratten en Pallets

We leven in een tijdperk waarin het oude weer nieuw gemaakt wordt. De dorst naar retro-materialen en nostalgie is nog nooit zo groot geweest. Veel ontwerpers haken hierop in en maken van oude materialen prachtig nieuw fris design. Tegenwoordig zijn pallets en kratten populair en worden ze hergebruikt om moderne woonkamers om te toveren tot design-wonderen. Het nieuw leven inblazen van oude objecten noemen we met een mooi woord ook wel upcycling, het betreffende object blijft hierbij intact, en wordt in tegenstelling tot recycling niet versnipperd. De pallets en kratten doen tegenwoordig dienst als meubilair, we komen ze tegen als tafel, boekenkast, bankjes, krukken of stutten voor een modern bed. Je kunt het zo gek niet bedenken of deze objecten lenen zich voor een praktische en decoratieve functie.

De volgende fantastische voorbeelden laten zien hoe je zelf jouw interieur helemaal kunt transformeren tot een hedendaags upcycle ontwerp, met behulp van kratten en pallets. Maak wat oud is weer nieuw, terwijl je een geweldig design statement maakt!