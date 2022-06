Je huis voorbereiden op de winter

Voor sommige van ons lijkt het alsof de herfst misschien pas net is begonnen en de zomer nog niet zo heel ver achter ons ligt, maar toch moeten we onder ogen zien dat de winter alweer bijna voor de deur staat. De lage temperaturen en de kans op sneeuw vragen een aantal aanpassingen aan je huis, die je maar beter op tijd kunt hebben gemaakt. Zo wil je voorkomen dat je in de winter opeens in de kou zit. Ook zijn er klusjes in huis die je net voor de winter beter nog even kunt aanpakken, omdat er anders onnodig problemen kunnen ontstaan. Je kunt dan denken aan het schoonmaken van je open haard. Er zijn ook klusjes die je kunt doen om je leven in de winter net iets makkelijker te maken, zoals het uitzoeken van je kledingkast. Het is wel zo makkelijk als je winterkleding meteen voor het grijpen ligt. En er zijn ook dingen die de winter juist leuk maken, zoals je lekkere warme winterdekbed.

In dit Ideabook geven we je 7 tips om je huis voor te bereiden op de winter. Er zitten tips tussen om je huis warm te houden en tips waarmee je vooral jezelf warm kunt houden. We geven tips over het isoleren van je huis en het goed onderhouden van je open haard. Je wilt midden in de winter tenslotte niet in de kou zitten. Ook het winterdekbed en het winterse textiel komt aan bod. Het laatste draagt vooral bij aan de warme sfeer in huis. We gaan in op het schoon houden van je huis, aangezien de winter toch de periode is dat er veel met natte schoenen door het huis wordt gelopen. Tenslotte geven we je ook wat tips over het opruimen van je kledingkast en het onderhouden van de buitenkant van je huis. Genoeg om te lezen dus!