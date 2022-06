Leuke ideeën voor de muren van je keuken

Ga je het liefst voor een luxe en chique uitstraling, zorg dan dat je met marmer of een ander soort natuursteen in zee gaat. Dit geeft natuurlijk ook een fantastisch effect, zeker als je er voor kiest om ook het aanrecht in marmer uit te voeren. En dan is er hier ook nog eens een leuke smalle eettafel in marmer aangebracht. Marmer is trouwens ook heel erg goed te gebruiken bij het uitrollen van deeg. Voor bakkers dus eigenlijk een must! Het enige nadeel is dat het redelijk duur in aanschaf is…