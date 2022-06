Een Vleugje Scandinavische Stijl

Dit is het toppunt van stijlvol Scandinavisch design, deze heldere badkamer roept een gevoel van rust en sereniteit op, terwijl de functie en de elegantie van de badkamer er bijzonder door versterkt worden. Deze ruimte straalt een visuele aantrekkelijkheid uit, maar ook een slimme uitvoering is er in zichtbaar. Het is natuurlijk belangrijk dat een badkamer mooi en praktische ingedeeld is. De dubbele wastafel is natuurlijk erg praktisch, want je kunt gezellig met z'n tweeën jullie ochtend- of avondritueel voltrekken. Het marmer dat overvloedig in de badkamer aanwezig is, geeft een luxe uitstraling aan dit vertrek, terwijl de ruwe houten balken zorgen voor de Scandinavische warmte. De reflecterende tegels geven de doucheruimte diepte.