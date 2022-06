Ben jij een van de bezoekers van homify die graag altijd net even iets meer van een huis wil weten? Dan ben je vast geïnteresseerd in de plattegrond van een woning. En dat hebben we nou net voor je gedaan: we laten namelijk 5 moderne huizen mét plattegrond zien. Of misschien kunnen we het nog beter anders stellen: je krijgt namelijk eerst de plattegrond te zien en dan pas de woning zelf. Laat je lekker inspireren en wie weet stap je wel met zo’n plattegrond naar een architect of interieurarchitect om ook voor jou aan de slag te gaan.