Fris en Fleurig: De Groene Keuken

Als het gaat om de kleur van je nieuwe keuken of meest recente keukenrenovatie te bepalen zal je eerste idee ongetwijfeld niet richting groen gaan. Toch heeft deze kleur grote potentie als ideale keukenkleur: fris, fleurig, natuurlijk en vooral heel veelzijdig kun je met deze kleur alles doen wat je wil! Daarnaast staat de kleur groen erom bekend dat deze de eetlust vermindert, wat velen wellicht als een voordeel zullen opvatten… Om je te laten zien wat je allemaal met groen in de keuken kunt bereiken laten we hier een aantal heel verschillende maar allemaal spectaculaire keukens zien, in alle tinten groen!