Een Slim Ontwerp is Prachtig

Deze slimme roze benen zijn prachtig en zijn bedoeld als onderstel voor uiteenlopende meubels, zoals tv-meubels, sokkels en salontafels. De benen hebben een inkeping, waarin je zo een houten blad kunt schuiven, op deze manier zet je zo een kast of tafel in elkaar. Dit design is niet alleen prachtig, het is ook een erg slim concept! Je krijgt veel vrijheid om je eigen creatieve ontwerpen te verwezenlijken. Slim en prachtig design is tegenwoordig een trend, waardoor er veel bijzondere ontwerpen in de designwereld verschijnen. Wij van homify willen je graag op de hoogte houden van deze nieuwe ontwikkelingen. Blijf ons volgen en laat je inspireren!

