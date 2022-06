homify 360°: Een boerderij in Uckermark

Als je de boerderij in Uckermark ziet, dan lijkt het wel alsof je terug gaat in de tijd. Sterker nog, door het zorgvuldige werk van de experts lijkt het wel alsof de oude tijd daar nog aanwezig is. In de eerste fase van de restauratie en modernisering van de boerderij werden de buitenmuren van de boerderij volledig opgeknapt. De houten structuur en de compartimenten zijn in hun oude straat teruggebracht. Ook is het het pand op moderne wijze geïsoleerd, waardoor de oude boerderij ecobewust is geworden. De oostelijke muur werd afgebroken om het huis te voorzien van meer daglicht. Die muur werd vervangen door een glazen wand, geheel in overeenstemming met de hedendaagse trends. Tijdens de renovatie werd er zelfs als bouwmateriaal gebruik gemaakt van klei, waardoor het historische karakter van het gebouw versterkt werd.