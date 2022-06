Voor & Na: Garage verbouwd tot Exclusieve Loft

Op deze plattegrond vinden we tenslotte een overzicht van de kamers en kunnen we goed zien hoe bijzonder er met de gebrekkige ruimte is omgegaan. De patio is zo geplaatst dat er een perfecte hoeveelheid licht in het atelier kan stralen terwijl tegelijk de woonkamer in het zonnetje staat. Door achterin de slaapkamers en de badkamer te bouwen is een afgesloten privéruimte ontstaan dat niet door het sociale en actieve leven in de woonruimte en atelier gestoord wordt. Zo is van deze lange en diepe ruimte een prachtige eenheid ontstaan dat optimaal gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de oorspronkelijke constructie. Voordelige elementen zijn behouden, terwijl de nadelen van een garagewoning op een unieke wijze als sneeuw voor de zon verdwenen zijn.

Hoe onverwacht ook, de auto in huis halen is een fantastisch idee – zeker als het een model is om onbeschaamd trots op te zijn. Het is dan ook niet verrassend dat er wereldwijd meer voorbeelden te vinden zijn van deze ruimtelijke strategie. In het drukke en volle Hong Kong vinden we dan ook een exclusief townhouse, met als pronkstuk: de ferrari in huis.