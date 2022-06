homify 360°: Modern passiefhuis met zwembad

Deze kamer heeft overduidelijk een Afrikaanse stijl. Dit zien we aan de verschillende dieren die erin vertegenwoordigd zijn. Ook de donkere kleuren en rustieke materialen bepalen de sfeer. De hoge ramen zorgen voor veel licht in deze kamer van het huis. De ongewone salontafel doet denken aan een enorme avocado. Er is duidelijk een visuele connectie tussen de lamp en de tafel, dat wat in de tafel mist, zou de lamp wel eens in zich kunnen dragen. De comfortabele warmte wordt verspreid door de open haard, die dit interieur helemaal luxe maakt. Het gedurfde zebrapatroon in het centrum van de kamer is een schitterende achtergrond.