Leven in moderne luxe

De Australische ontwerpers Moda Interiors hebben een prijs gewonnen voor deze minimalistische woning. De woning in Menora kenmerkt zich door een cutting edge design en een moderne indeling, terwijl de woning ook gezinsvriendelijk en huiselijk is. De talrijke kamers in deze woning zijn telkens ingericht in een unieke stijl, zoals je ook op de foto's zal zien.

Er is veel speciaals te vinden in deze woning in Menora, waaronder een bar, een eethoek en zelfs een lounge met uitzicht op een buitenzwembad. Daarnaast heeft het huis een buitenzwembad, een terras en indoor- en outdoor keuken. Alles in deze woning is ingericht in een eigentijdse stijl. In het hele pand vinden we het zwart-wit schema terug, dat een bijzondere sfeer geeft aan deze woning.

Het doel van Moda is om prachtige huizen te creëren die de persoonlijkheid van hun eigenaren weerspiegelen. Er is dus echt sprake van wederkerigheid tussen architect en eigenaar.

We kunnen er lang en breed over praten, maar het is tijd om eens daadwerkelijk een kijkje te gaan nemen in het huis. Kom dus mee voor een tour naar de woning in Perth.