homify 360°: de Tricotage in Veenendaal

Vandaag onder de aandacht in deze homify 360° is een bijzonder bouwwerk: niet een enkel residentieel, commercieel of cultureel project maar een combinatie van alle drie in één architectonisch drieluik. De naam “Tricotage” is het Franse woord voor “breiwerk” en is een toepasselijke verwijzing naar deze geïntegreerde constructie in het hart van Veenendaal: zowel architectonisch als thematisch. Een cultureel centrum, een winkelgebied en woonruimte vinden hier samen een thuis in deze grootse constructie.