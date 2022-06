Stalen Zwembaden – Roestvrije luxe

Vakantiegevoel thuis en zwemplezier voor de hele familie – zo'n zwembad in je eigen tuin heeft wel wat. Wat de optiek, grootte, design en vorm van het zwembad aangaat is er keuze te over – van klein peuterbadje tot een zwembad naar Olympische standaarden, van natuurlijke zwemvijver tot luxueuze infinity pool en van bubbelende jacuzzi tot stijlvol verlichte tuinaccessoire. Inmiddels is een zwembad in roestvrij staal (in al deze verschillende vormen en soorten te verkrijgen) de nieuwste trend op het gebied van privépools, omdat dit materiaal een aantal bijzondere voordelen heeft. We vertellen je hier wat een stalen zwembad nu zo bijzonder maakt en laten je een aantal modellen zien van onze pool-experts.