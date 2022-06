Fris Nederlands Design: Het is Tijd voor de Lente!

Wat is het toch heerlijk als de lente weer aanbreekt! De donkere winterdagen zijn ideale dagen voor ontwerpers om te dromen van het voorjaar, en deze dromen uit te werken in frisse bloeiende ontwerpen voor de nieuwe lente. Homify zou homify niet zijn als we je niet een aantal nieuwe top ontwerpen van toonaangevende Nederlandse ontwerpers zouden laten zien. Daarom trakteren we jou in dit artikel op een paar heerlijk frisse voorjaarsontwerpen voor het nieuwe jaar. Kijk snel met ons mee.