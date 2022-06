8 ideeën om je appartement een moderne look te geven

Een topidee voor een levendige badkamer om te overwegen: creëer een verfijnde exotische mini-tuin met planten in je badkamer: onconventioneel en bijzonder gemakkelijk te onderhouden. Zeker mooi wanneer deze is ingebouwd in een mooie houten bak zoals in dit voorbeeld. Heb je weinig licht? Kies dan voor planten die weinig licht nodig hebben zoals vetplanten of cactussen.