Een herfstsfeer creëren in je huis

De dagen worden korter, de blaadjes aan de bomen verkleuren en de laatste warme dagen hebben we achter de rug. Als de zon heel erg zijn best doet, kunnen we misschien nog net met onze jas op een terrasje genieten van de warmte, maar over het algemeen mag toch worden gezegd dat de zomer nu echt voorbij is. De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat betekent dat vele van ons weer verlangen naar een knusser huis. Je leeft toch weer veel meer binnen dan in de zomer, en daar zal de aankomende maanden niet heel veel verandering in komen. Waar we dan het meest naar verlangen is een knus en gezellig huis, waar we heerlijk kunnen ontspannen. Een plek waar we kunnen genieten van de donkere dagen voor de kerst.

Vele van ons vinden de herfst door het gebrek aan zon en de soms onstuimige weersomstandigheden toch een ongezellige periode. Daarom kun je het thuis maar het best zo knus, warm en gezellig mogelijk maken. In dit Ideabook geven we je tips waarmee je thuis een heerlijke herfstsfeer kunt creëren.