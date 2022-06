10 vragen die je beter niet kunt stellen als gast

Een killer. Het lijkt misschien een compliment maar is eigenlijk meer een beschuldiging. Was de gastheer gemakkelijk en heeft hij snel iets bij elkaar gegrist in deze grote woonwinkel. Aan de andere kant er is eigenlijk ook weer niets mis mee. Maar wat als het stuk in kwestie niet uit deze goedkope meubelwinkel kwam, maar door een dure designer is gemaakt? Aie. De prettige sfeer is dan hoe dan ook zo goed als verdwenen. Nogmaals, een open vraag is veel beter: dat is geweldig, waar komt dat vandaan?