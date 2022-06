6 schitterende ideeën voor een pergola in je tuin

Genieten van vrije tijd in je tuin is altijd een genot. Daar kunnen we genieten van de frisse wind door je haren zonder de noodzaak om weg te gaan. En als er een ruimte waar we hier nog meer van kunnen genieten dan is het wel de pergola, een houten of ijzeren constructie met doorzichtige kap, waar we rustig kunnen relaxen.

Wanneer je al van plan was een verkapping of pergola te bouwen dan is dit Ideabook een geweldige gids om je verder te laten inspireren en informeren.

Hieronder geven we je 6 overzichtelijke tips om deze uitbreiding van je achtertuin op een praktische, slimme en goed geplande manier vorm te geven. Bij elke stap zal er meer duidelijkheid zijn over de belangrijkste aspecten van het plaatsing en ook meer duidelijkheid over waarom het zo'n geweldige keuze is.

Neem onze uitnodiging aan en volg onze tips hieronder. Lees mee waarom je tuin zoveel aan schoonheid en functionaliteit wint met een pergola.

Laat je inspireren!