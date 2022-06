10 ideeën om je tuin te verfraaien onder 30 euro

Er is niets beter dan elkaar in de tuin te ontmoeten voor koffie of gewoon een gezellig samenzijn. Het maken van een outdoor eetplek is niet moeilijk, maar het is een kwestie van goed nadenken wat je echt wilt hebben en de begroting vaststellen. Kies eens voor wat anders dan anders en voeg een paar kleine bomen toe aan je terras. Er bestaan klein blijvende boomsoorten en ze zorgen voor veel sfeer in je tuin. Bij de vuilstort of op internet kun je gratis betontegels vinden die je kunt omdraaien en combineren met andere stenen. Ook tuinmeubilair kun je online vinden of bij de recycle en met een nieuw verfje ziet het er weer prima uit.