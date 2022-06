7 houten superhuizen

Is dit een modern houten huis? Een retro bungalow? Een ruimteschip uit een ander universum? Wie weet…

Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het prachtig is. De afgeronde hoeken, warme houten lambrisering en de mooie eenheid met de locatie, maakt dit huis de toekomst van de blokhut!

