Met deze 7 Tips Gaat het Opruimen van je Huis Snel en Eenvoudig

De volgende tip voor een opgeruimd huis is misschien een inkoppertje, maar wel een die echt te vaak over het hoofd gezien wordt: zorg voor voldoende bergruimte in huis. Hierboven tipten we je al over het belang van vaste plekken voor vaste spullen. Bergruimte is hiervoor essentieel. Of je nu kiest voor open kasten om je schoonheden in tentoon te stellen of dichte kasten om je troep in weg te werken: voldoende bergruimte is de tip voor een opgeruimd huis.

In deze keuken zien we mooi hoe bergruimte niet altijd in de vorm van een weggewerkte gangkast hoeft te komen. Deze open berging in de keuken biedt alle ruimte aan etenswaren en is bovendien een mooie eye-catcher. Ook op zoek naar een dergelijke kast? Ga eens in gesprek met een goede meubelmaker, zij kunnen onze tip voor een opgeruimd huis omtoveren in een prachtig op maat gemaakte kast.