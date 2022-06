10 verrassende kubuswoningen!

Deze kubuswoning en de weg lijken met elkaar te versmelten. We vinden deze unieke woning in België (Ronquières in de provincie Henegouwen), dit was echt een bijzondere ontdekking voor ons. De kubuswoning ligt aan de rand van de stad Ittre, dit is ten zuiden van Brussel. Een blik is genoeg om te beseffen dat deze woning perfect past in het bosrijke gebied, misschien wel juist omdat het qua kleur afsteekt bij al dat groen. Met deze laatste kubuswoning sluiten we dit artikel af. We gaan op weg naar de volgende serie bijzondere woningen. Blijf ons volgen, want dan ben je telkens op de hoogte van de laatste trends binnen de architectuur.

